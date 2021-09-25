مصر تفرض ضرائب على صناع المحتوى وسط تساؤلات عن

2021/09/25 | 17:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتجه مصر إلى فرض ضرائب على صناع المحتوى على شبكة الإنترنت، لا سيما عبر الشبكات الاجتماعية.

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