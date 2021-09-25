ملتقى الكتاب يقيم المعرض الثاني بجهود ذاتية لتحفيز الشباب على القراءة

2021/09/25 | 17:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أقام ملتقى الكتاب في الموصل المعرض الثاني للكتاب بمشاركة 10 دور نشر وذلك ضمن المساعي لتكون الموصل عاصمة للثقافة العربية.

واكد القائمون على المعرض أنهم يعملون بجهود ذاتية لتحفيز الشباب على أهمية القراءة, مطالبين في الوقت ذاته بإعادة إعمار شارع النجفي باعتباره قبلة القراء والمثقفين في نينوى .

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