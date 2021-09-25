مسعود البارزاني: الاستجابة الإيجابية للمشاركين في استفتاء الاستقلال إنجاز تاريخي

2021/09/25 | 17:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عد زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني المشاركة الواسعة باستفتاء كردستان الذي أجرته حكومة الإقليم عام 2017 إنجازاً تاريخيا.

وقال البارزاني في تغريدة على “تويتر”, إنه في الذكرى الرابعة لهذا الانتصار المذهل أثني على شعب كردستان البطل لرفضه الدائم للإنحناء، مضيفا أن الاستجابة الإيجابية لثلاثة وتسعين بالمئة من المشاركين في استفتاء كردستان يعد إنجازاً تاريخياً.

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