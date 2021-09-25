2021/09/25 | 17:28 - المصدر: عين العراق

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الرياضة

السبت 25 سبتمبر 2021 | 05:26 مساءً | عدد القراءات : 4

القوة الجوية ينتصر على سامراء ويتصدر الدوري الممتاز

حقق نادي القوة الجوية فوزه الثاني في الدوري العراقي الممتاز على سامراء بعد فوزه الاول على القاسم.

وتصدر الجوية الدوري العراقي ب٦ نقاط، سجل الاهداف كل من شريف عبد الكاظم وضرغام اسماعيل.





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