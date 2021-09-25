صالح العراقي: مؤتمر التطبيع ’دافع’ لمشاركة مليونية في الانتخابات .. وقد أعذر من أنذر

2021/09/25 | 17:28 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اعتبر محمد صالح العراقي المعروف بـ "وزير الصدر"، السبت، الدعوات الأخيرة للتطبيع مع إسرائيل، حجة دامغة للمشاركة مليونياً في الانتخابات المقبلة.

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وقال العراقي في تدوينة، تابعها "ناس" (25 أيلول 2021)، "حذّركم سماحته من داعش وما هي إلّا أشهر وسـقط ثلث العراق بسبب السياسات الرعناء ..وحذركم أيضاً من التطبيع وها أنتم ترون التصريحات القذرة المطالبة بالتطبيع ..



ألا تتعظون ؟!".

وأكد أن "هذه حجة دامغة على أن يكون الإشتراك مليونياً لمناصرة الاصلاح وإلاّ فات الأوان".

واختتم بالقول، "ولقد أُعذر من أنذر".

وتوعد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم السبت، المشتركين في مؤتمر أربيل الذي شهد دعوات للتطبيع مع إسرائيل، فيما طالب حكومة الإقليم باعتقالهم.

وقال الصدر في تدوينه، "على أربيل منع مثل هذه الاجتماعات الإرهابية الصهيونية والإ فعلى الحكومة تجريم واعتقال كل المجتمعين والا فسيقع على عاتقنا ما يجب فعله شرعيا وعقليا ووطنيا ولن نخاف في الله لومة لائم".

وأضاف "على المؤمنين انتظار الأمر منا للبدء بالتعامل مع هذه النماذج القذرة..



فالعراق عصي على التطبيع".

وتابع بالقول، "لنا بعد الأغلبية ورئاسة الوزراء وقفة أيضا، فانتظروا إنا منتظرون".

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