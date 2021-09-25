2021/09/25 | 17:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني طلبت فتاة سعودية الطلاق من زوجها وذلك بعد زفافها بيومين بسبب كونه “أصلعا”، في واقعة تعتبر غير مألوفة في المجتمعات العربية.وحسب صحيفة “سبق”، روى المستشار القانوني أحمد عجب القضية، قائلا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أغرب قضية طلاق في السعودية المركز الخبري الوطني.

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