العراق.. وزير الصدر يحذر من التطبيع: سياسات رعناء

2021/09/25 | 17:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

حذر صالح محمد العراقي، المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم السبت، من التطبيع، واصفا اياها بـ"السياسات الرعناء".

وقال العراقي، في بيان تلقته (بغداد اليوم): "حذّركم الصدر من داعش وما هي إلّا أشهر وسـقط ثلث العراق بسبب السياسات الرعناء".

وأضاف: "وحذركم أيضاً من الــتــطبيع وها أنتم ترون التصريحات القذرة المطالبة بالتطبيع ألا تتعظون ؟!، فهذه حجة دامغة على أن يكون الإشتراك مليونياً لمناصرة الاصلاح وإلاّ فات الأوان، ولقد أُعذر من أنذر".

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