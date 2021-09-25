التركمان يستذكرون قائدين تعليقاً على مؤتمر التطبيع بأربيل

2021/09/25 | 17:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

علقت رئاسة الجبهة التركمانية العراقية، اليوم السبت، على مؤتمر التطبيع مع اسرائيل الذي عقد في محافظة أربيل.

وذكرت الرئاسة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنها "ترفض رفضا قاطعا دعوات التطبيع مع الكيان الصهيوني التي انطلقت يوم امس من مؤتمر عقد في محافظة اربيل ، والذي يعد سابقة خطيرة وخرقا للاجماع الوطني الرافض لكل اشكال التطبيع مع هذا الكيان".

وأكدت أن "تركمان العراق يفتخر بالدور المشرف للقادة التركمان من امثال القائد مصطفى راغب باشا والقائد عمر علي البيرقدار في مقارعة هذا الكيان الغاصب لحقوق الشعب الفلسطيني".

وتابعت: "اننا نعلن تاييدنا للموقف الحكومي الرافض لعقد مثل هذا المؤتمر نطالب الجهات المختصة باتخاذ الاجراءات القانونية بحق المشاركين فيه ومنع تكرار انعقاد مؤتمرات مشبوهة تسعى في هذه المرحلة الحساسة شق الصف الوطني والمساس بالمواقف الثابتة لكل ابناء الشعب العراقي".

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