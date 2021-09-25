الهند تدعو العراق للتعاون بمجال الأمن السيبراني

2021/09/25 | 17:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

دعت هولندا، السبت، العراق إلى أهمية أن يكون هنالك تعاون مشترك فيما يخص الأمن السيبراني.

وذكرت مستشارية الأمن القومي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، استقبل بمكتبه اليوم، السفير الهندي في بغداد، بيرندر سنغ ياداف".

وأضاف البيان، أن "الأعرجي بحث مع السفير الهندي، آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، والتعاون الأمني بين البلدين".

وأكد الأعرجي، خلال اللقاء، أن "تعدد الطوائف والقوميات في الهند لم يسبب تناحرا أو ضعفا بل أعطى قوة للدولة"، مشيرا إلى أن "الجماعات المتطرفة لاتمثل دينا أو طائفة، بل تحاول تسويق أجندتها عبر السلاح".

ولفت إلى، أن "المسؤولية تقتضي حماية شعوبنا"، مبينا أن "ذلك يحتاج إلى تعاون وشراكات، لمكافحة الإرهاب والتطرف وتجفيف منابعه".

من جانبه، أكد السفير الهندي، على "أهمية أن يكون هنالك تعاون مشترك فيما يخص الأمن السيبراني"، معربا عن استعداد بلاده "للتعاون في هذا المجال، وتبادل المعلومات الاستخبارية عن الإرهاب والإرهابيين، والتواصل المباشر مع المؤسسات الأمنية العراقية".

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