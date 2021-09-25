بشرط واحد.. الصحة تكشف موعد لقاح الفئات دون 18 عامًا

2021/09/25 | 17:33 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أكدت وزارة الصحة والبيئة، وصول 15 مليون جرعة من اللقاح المضاد لكورونا خلال الربع الأخير من العام الجاري، فيما حددت شرطًا لتلقيح الفئات دون 18 عامًا.

وقال مدير عام الصحة العامة رياض عبد الأمير للوكالة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إن "الربع الأخير من العام الحالي، أي خلال الثلاثة الأشهر القادمة سيشهد العراق وصول كميات كبيرة من اللقاح، ربما تزيد عن 15 مليون جرعة، لكي نغطي الفئة العمرية من 18 سنة فما فوق".

وأضاف أن "منظمة الصحة العالمية لم تعط توجيهات بشأن تلقيح الأطفال دون سن 18 عامًا، لأن معظم البلدان لم تستطع إلى الآن تغطية الفئة العمرية فوق 18، إضافة إلى أن العراق حاليًا لم يغط الفئة العمرية المطلوبة بنسبة 100%".

وتابع: "عندما نغطي الفئة العمرية المطلوبة بهذه الحالة نبدأ بالنزول تدريجيًا من17 ثم 16 ثم 15 وحسب ما تقرره اللجان"، مرجحًا "ربما نبدأ في العام المقبل في تلقيح الفئات العمرية الأقل من 18 سنة".

وأشار إلى أننا "نتوقع من أن منظمة الصحة العالمية ستسمح بلقاح الفئة العمرية دون الـ 18 سنة، مستدركًا "لكن عندما ترى هنالك تغطية جيدة في معظم البلدان للأكثر من 18".

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لم نصل لتلقيح 50%

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