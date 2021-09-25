إيران تسيّر 36 رحلة جوية لنقل زوار الاربعين الى العراق (صور)

2021/09/25 | 17:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة الخطوط الجوية الايرانية،

اليوم السبت، عن تسيير 36 رحلة جوية تقل

زواراً لأداء مراسم زيارة الاربعين في

كربلاء المقدسة.

وقالت مدير العلاقات العامة في الشركة،

مرضية جعفر زادة، في بيان اوردته و

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