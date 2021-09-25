2021/09/25 | 17:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي،

اليوم السبت، موقف العراق التاريخي من

القضية الفلسطينية، فيما طالب برد صارم

لإخراس الأصوات المطالبة بالتطبيع مع

إسرائيل.

وقال الحلبوسي في تغريدة عبر تويتر،

"للعراق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مؤتمر التطبيع في اربيل.. الحلبوسي يدعو إلى اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مؤتمر التطبيع في اربيل.. الحلبوسي يدعو إلى اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).