نقابة الصحفيين تطالب وزير الداخلية بالتريث في قرار نقل مدير اعلام شرطة كربلاء

2021/09/25 | 17:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت نقابة الصحفيين العراقيين فرع

كربلاء، السبت، وزير الداخلية عثمان

الغانمي، بالتريث في قرار نقل مدير

اعلام قيادة شرطة كربلاء العميد علاء

الغانمي.

وقالت النقابة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، ان

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