2021/09/25 | 17:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الوائلي ينفي كسر البوابة العراقية في منفذ الشلامجة من قبل الزوار الايرانيين “فيديو” المركز الخبري الوطني.

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