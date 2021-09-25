2021/09/25 | 17:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس الخدمة يخصص اكثر من ألف درجة وظيفية لحملة الشهادات المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الخدمة يخصص اكثر من ألف درجة وظيفية لحملة الشهادات) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الخدمة يخصص اكثر من ألف درجة وظيفية لحملة الشهادات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).