2021/09/25 | 17:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكان تشلسي صدم سيتي الذي هيمن على الدوري المحلي الموسم الماضي، متغلبا عليه بهدف في نهائي البطولة القارية العريقة، حارما إياه من لقب يطارده منذ استحواذه الإماراتي في 2008.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جيزوس يقود سيتي إلى ثأر "نسبي" من تشلسي) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جيزوس يقود سيتي إلى ثأر "نسبي" من تشلسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).