نيجيرفان البارزاني: المشكلة الرئيسة تكمن في الصراع على السلطة

2021/09/25 | 17:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني, إن الصراع على السلطة لا يزال المشكلة الرئيسة في العراق, مؤكدا أن حل المشكلات بحاجة رؤية جديدة.

وشدد البارزاني في كلمة له خلال مؤتمر “العراق قدر مأساوي” الذي عقد في أربيل، شدد على ضرورة أن يكون الإقليم شريكاً حقيقياً في الدولة الاتحادية من خلال المشاركة بالسلطة، مضيفا أن هذا الأمر سيضمن استقرار العراق الجديد والحفاظ على وحدة أراضيه, وحذر رئيس الإقليم أيضا من ممارسة سياسة التهميش قائلا ان هذا الأمر سيولد تنظيما إرهابيا مماثلا لداعش.

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