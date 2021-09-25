2021/09/25 | 17:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أثار قرار صادر عن مصلحة الضرائب المصرية، اليوم السبت، يخص صناع المحتوى على موقع “يوتيوب” للتواصل الاجتماعي جدلا واسعا.وطالبت مصلحة الضرائب في بيان رسمي لها من صانعي المحتوى على الإنترنت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قرار يثير جدلآ واسعآ في مصر يخص صناع المحتوى على مواقع التواصل المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قرار يثير جدلآ واسعآ في مصر يخص صناع المحتوى على مواقع التواصل) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قرار يثير جدلآ واسعآ في مصر يخص صناع المحتوى على مواقع التواصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).