ملالا يوسف زي: تعليم المرأة يشكل تهديدًا لأيديولوجية طالبان

2021/09/25 | 17:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصفت ملالا يوسف زي، الناشطة الباكستانية الحائزة على جائزة نوبل للسلام يوم الجمعة، تعليم النساء والفتيات، بأنه "تهديد لأيديولوجية التطرف التي تنشرها طالبان" في أفغانستان.

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