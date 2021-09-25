حقيقة كسر البوابة العراقية في منفذ الشلامجة ودخول زائرين

2021/09/25 | 17:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف رئيس هيأة المنافذ الحدودية، عمر الوائلي، اليوم السبت، حقيقة كسر البوابة العراقية في منفذ الشلامجة الحدودي، ودخول زائرين.

وقال الوائلي في مقطع مصور، إنه “لا صحة للأخبار المتداولة حول كسر البوابة العراقية في منفذ الشلامجة الحدودية ودخول اعداد من الزائرين”.

وأوضح، أنه “هناك نحو 5 آلاف زائراً إيرانياً عالقاً بين الحد العراقي والإيراني، وجاء توجيه من رئيس مجلس الوزراء بالسماح لدخولهم من أجل أداء مراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)”.

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