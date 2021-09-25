2021/09/25 | 17:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية، اليوم السبت، إن شاباً سورياً توفي إثر ابتلاعه كمية من البنزين الذي كان يشفطه من خزان الوقود في سيارته بواسطة أنبوب بلاستيكي.وأوضحت الوكالة أن “الشاب السوري توفى في بلدة بحنين الواقعة شمالي لبنان في المستشفى التي نقل إليها بعدما ابتلع البنزين من خزان الوقود في سيارته”، دون ذكر المزيد من التفاصيل.ويشهد لبنان نقصا خانقا في الوقود، ما دفع العامة إلى تخزين البنزين واللجوء إلى البائعين في السوق السوداء، بينما اضطر كثير من المؤسسات التجارية بالبلاد إلى غلق أبوابه.

التالي

منذ 39 دقيقة

محكمة مصرية تصدر حكما تاريخيا بشأن 42 مسجدا

منذ ساعتين

عملة من الذهب الخالص في ألمانيا تحمل صورة ميركل

منذ ساعتين

تدقيق في نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية يؤكد فوز بايدن في أريزونا

منذ 8 ساعات

واشنطن تسمح بإعفاءات من العقوبات لتسهيل إيصال المساعدات إلى أفغانستان

منذ 9 ساعات

الأمم المتحدة: تحديد هوية القتلى المدنيين خلال 10 سنوات من النزاع في سوريا

منذ 9 ساعات

السعودية تبحث مع الولايات المتحدة سبل إرساء الاستقرار بالشرق الاوسط

منذ 20 ساعة

انتخاب أول امرأة عمدة للرباط

منذ 21 ساعة

جنبلاط يستفسر: أين أصبح النفط العراقي

منذ 23 ساعة

تهديد إيراني لقواعد “أمريكية وإسرائيلية” في العراق

منذ يوم واحد

إيران: إدارة بايدن تبعث إشارات سلبية

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لبنان.. وفاة سوري إثر ابتلاعه البنزين مع استمرار أزمة الوقود) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لبنان.. وفاة سوري إثر ابتلاعه البنزين مع استمرار أزمة الوقود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).