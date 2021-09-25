2021/09/25 | 17:55 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مؤتمر التطبيع.. البيان الختامي تلته مسؤولة في وزارة الثقافة العراقية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/09/25 | 17:55.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مؤتمر التطبيع.. البيان الختامي تلته مسؤولة في وزارة الثقافة العراقية) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مؤتمر التطبيع.. البيان الختامي تلته مسؤولة في وزارة الثقافة العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).