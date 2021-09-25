الخارجية العراقية: نؤكد الموقف الثابت والمبدئي من القضية الفلسطينية

2021/09/25 | 17:59 - المصدر: وكالة ناس

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المتحدث بإسم وزارة الخارجيّة أحمد الصَحّافْ: نؤكّدُ الموقف الثابت والمبدئي من القضيّة الفلسطينية الذي نُعربُ عنه في مختلف المحافل الدوليّة

الصحاف: حق الشعب الفلسطيني لن يسقطَ بالتقادُم ومسألته باتت ضمير شعب بالنسبة للعراقيين

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