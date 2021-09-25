شرطة كربلاء تعيد مبلغ من المال لزائر أمريكي الجنسية

2021/09/25 | 18:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة كربلاء المقدسة،

السبت، عن اعادة مبلغ من المال لزائر

امريكي الجنسية.





وقالت الشرطة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، انه "في اطار تنفيذ الخطة

الأمنية لزيارة الاربعين، عثرت إحدى

مفارز

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