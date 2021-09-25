الثقافة توضح موقفها من موظفة أدلت بتصريح بمؤتمر التطبيع وادعت ارتباطها بالوزارة

2021/09/25 | 18:09 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أوضحت وزارة الثقافة، اليوم السبت، موقفها من موظفة أدلت بتصريح بمؤتمر التطبيع في أربيل وادعت ارتباطها بالوزارة.وقالت الوزارة في بيان، إنها “ترفض انعقاد مؤتمرٍ للتطبيع مع إسرائيل على أرض أربيل في كردستان العراق وترى أن هذا المؤتمر سابقةٌ خطيرةٌ تتعدى على الدستور ورأي الشعب العراقي، وتمسّ كرامة القضية الفلسطينية وحقوق شعبها وهو ما […]

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