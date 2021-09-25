تونس: استقالة أكثر من 100 قيادي وعضو في حركة النهضة بسبب

2021/09/25 | 18:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن 113 قياديًا وعضوًا في حزب حركة النهضة الإسلامي في تونس استقالتهم، السبت، بسبب "الإخفاق في معركة الإصلاح الداخلي"، حسبما أفادت وكالة الأنباء التونسية (وات).

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