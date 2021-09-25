مجلس الخدمة: تخصيص 1050 درجة وظيفية لحملة الشهادات

2021/09/25 | 18:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلن مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم السبت، تخصيص 1050 درجة وظيفية لحملة الشهادات العليا.وقال الناطق باسم مجلس الخدمة الاتحادي وسام اللهيبي في بيان، إن “المجلس أوفى بعهده وتم تحديد نسبة 15 % من الدرجات الوظيفية الخاصة للكليات الساندة لوزارة الصحة إلى حملة الشهادات العليا كما نص عليه قانون رقم (59 لسنة 2017) بعد أن امتنعت وزارة الصحة عن ذلك”.وبين اللهيبي أن “هذه النسبة سمحت بتوفير 1050 درجة وظيفية خصصت إلى حملة الشهادات العليا من مجموع 7050 درجة وظيفة”.

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