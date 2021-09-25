وغرق البحر في الرمال - سعود سالم

#سعود_سالم ) بعد منتصف الليل بقليل ( … ) استلقى على السرير ( … ) منهكا مهزوما حتى النخاع ( … ) انتظر النوم طويلا محدقا في السقف المعتم ومنصتا لأصوات الشارع الخافتة ( … ) وعلى الجدار المقابل بدا له وجهها محاطا بالغيوم ( … ) ولم يعرف إن كان حلما أم ذكرى أم فكرة مندسة في ليل الفراغ ( … ) رأى وجهها المبلل بالعرق مغمضة العينين ورأى حلمها في المرآة ( … ) رأى وجهه المذعور ملطخا بالطين والدماء ( … ) ورأى جسده المهزو ......
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