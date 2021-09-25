خاتمة كتاب ( تطبيق الشريعة السنّية لأكابر المجرمين في عصر السلطان المملوكى الأشرف برسباى ) - أحمد صبحى منصور

2021/09/25 | 18:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_صبحى_منصور أولا : نرجو ان يحقق هذا البحث الأهداف التالية :1 ـ التعريف بالسلطان المملوكى برسباى ، وهو ليس معروفا ، بل كان بعض أتباعه أكثر شهرة منه ، مع انهم كانوا يسجدون له يقبلون الأرض بين يديه ، ومنهم ابن حجر العسقلانى وبدر الدين العينى ( العينتابى ).



هذا السلطان المملوكى برسباى هو الذى احتل قبرص ، وهو الذى حمى دولته ووصل بنفوذه الى ما يعرف الآن ب ( أنقره ) ، وهو السبب المباشر في الكشوف الجغرافية ، ......





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