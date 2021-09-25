المنافذ توضح لـNRT 'حقيقة' كسر بوابة منفذ الشلامجة ودخول زائرين إيرانيين

2021/09/25 | 18:28 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى المتحدث باسم هيئة المنافذ الحدودية، علاء الدين القيسي، السبت، الانباء التي تحدثت عن كسر بوابة منفذ الشلامجة الحدودية ودخول زائرين إيرانيين عبرها .

وقال القيسي لـNRT اليوم (25 ايلول 2021)، ان "رئيس هيأة المنافذ الحدودية اللواء عمر الوائلي نفى من امام البوابة العراقية في هذا المنفذ، ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام بشأن انباء عن كسر بوابة منفد الشلامجة الحدودية ودخول إعداد من الزائرين عبرها"، مؤكدا ان "التدافع كان من الجانب الإيراني".

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