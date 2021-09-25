قائد شرطة النجف يجتمع بالمحققين: لا ترتكبوا أي خطأ!

2021/09/25 | 18:30 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكد قائد شرطة النجف، السبت، خلال اجتماعه مع ضباط التحقيق على ضرورة التقيد بالاجراءات القانونية وعدم ارتكاب أي خطأ.

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وذكر اعلام شرطة النجف في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (25 أيلول 2021)، ان "قائد شرطة النجف اللواء فائق فليح حسن سكر الفرعون عقد اجتماعا موسعا مع جميع ضباط التحقيق في المحافظة، بهدف التاكيد والتذكير بمعايير حقوق الإنسان واستخدام الأساليب العلمية الدقيقة في التحقيق مع المتهمين".

وشدد قائد الشرطة على "ضرورة التقيد بالإجراءات القانونية والحقوق والواجبات التي فرضها القانون في عملية التحقيق مع المتهمين وعدم ارتكاب أي خطأ في هذا المجال والالتزام بالمعايير المهنية".

وبحسب البيان فقد "حضر الاجتماع مدراء شرطة الأقسام وضباط المراكز وضباط مكاتب المكافحة وضباط التحقيق في جميع الدوائر التي فيها وحدات تحقيقية".

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