منبئ جوي يبشر بحلول الأجواء الخريفية في العراق

2021/09/25 | 18:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداداكد المنبئ الجوي صادق عطية، اليوم السبت، على ان حالة الطقس في البلاد ستقترب لتكون خريفي خلال ساعات الصباح الأولى.وقال عطية، أن "كتلة هوائية معتدلة الحرارة نهاراً، تميل للبرودة النسبية خلال الليل والصباح تؤثر في كافة مدن البلاد وسيـكون الانخفاض بدرجات الحرارة ملموسا خلال ساعات الصباح.لتكون الاجواء خريفية".

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