العراق يعلن من جديد موقفه من القضية الفلسطينية

2021/09/25 | 18:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الخارجية، اليوم السبت، موقف العراق من من القضية الفلسطينية من جديد.

وقال المتحدث بإسم وزارة الخارجيّة، أحمد الصحّافْ، في بيان تلقته (بغداد اليوم): "نؤكّد الموقف الثابت والمبدئي من القضيّة الفلسطينية والذي نعرب عنه في مختلف المحافل الدوليّة".

وأكد أن "حق الشعب الفلسطيني لن يسقط بالتقادم، ومسألته باتت ضمير شعب بالنسبة للعراقيين".

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