الخارجية: نؤكد الموقف الثابت والمبدئي من القضية الفلسطينية

2021/09/25 | 18:40 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ علقت وزارة الخارجية العراقية، السبت، على “مؤتمر التطبيع” مع اسرائيل، الذي عقد في محافظة أربيل مؤخراً.وقال المتحدث باسم الخارجية احمد الصحاف في بيان “نؤكّدُ الموقف الثابت والمبدئي من القضيّة الفلسطينية الذي نُعربُ عنه في مختلف المحافل الدوليّة”.وأضاف أن “حق الشعب الفلسطيني لن يسقطَ بالتقادُم ومسألته باتت ضمير شعب بالنسبة للعراقيين”.

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