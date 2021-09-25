"نسمة لطيفة أم عاصفة".. شقيقة كيم تبدي الاستعداد للحوار مع كوريا الجنوبية

2021/09/25 | 18:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت شقيقة زعيم كوريا الشمالية، النافذة، كيم يو جونغ ، السبت، إن بلدها يعتزم القيام بخطوات صوب إصلاح العلاقات مع كوريا الجنوبية، وربما حتى مناقشة عقد قمة أخرى بين زعيمي البلدين، إذا ما تخلى الجنوب عما وصفته بالعداء والمعايير المزدوجة.

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