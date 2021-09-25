الشرطة الصومالية: 8 قتلى و9 جرحى بانفجار سيارة ملغمة قرب نقطة أمنية

2021/09/25 | 18:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قتل ثمانية أشخاص وأصيب تسعة آخرين بانفجار سيارة ملغمة في العاصمة الصومالية مقديشو.

ووقع الانفجار قرب نقطة أمنية تقع على بعد كيلومتر تقريباً من القصر الرئاسي, حيث انفجرت السيارة عند الحاجز أثناء تفتيشها من قبل الحرس, وأكدت الشرطة الصومالية مقتل 8 أشخاص معظمهم مدنيون، واصابة 9 آخرين بالانفجار, في حين أعلنت حركة الشباب الصومالية مسؤوليتها عن الهجوم .

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