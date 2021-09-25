2021/09/25 | 18:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر قطعانا من الخنازير البرية، تجوب العاصمة الإيطالية روما.وبحسب موقع إذاعة “مونت كارلو”، فإن تراكم النفايات هو سبب اجتياح الخنازير البرية للعاصمة الإيطالية، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خنازير برية تجتاح شوارع روما وتطارد المارة… فيديو المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خنازير برية تجتاح شوارع روما وتطارد المارة… فيديو) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خنازير برية تجتاح شوارع روما وتطارد المارة… فيديو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).