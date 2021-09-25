2021/09/25 | 18:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني شهدت العاصمة الفرنسية باريس، اليوم السبت، الحملة الحادية عشرة من الاحتجاجات على فرض التصاريح الصحية، حسبما أفادت وكالة “نوفوستي” الروسية.وأشارت الوكالة إلى أن “المتظاهرين تجمعوا قرب محطة القطار الشرقية بالدائرة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فرنسا..



مظاهرة جديدة احتجاجا على التصاريح الصحية في باريس المركز الخبري الوطني.

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