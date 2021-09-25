“طالبان” تطلب من المجتمع الدولي 20 شهرا

2021/09/25 | 18:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالبت حركة “طالبان” التي استولت على السلطة في أفغانستان المجتمع الدولي منحها مهلة 20 شهرا قبل تقييم نتائج حكمها.

ونقل عضو لجنة الثقافة في “طالبان”، إنعام الله سمنكاني، على حسابه في “تويتر” اليوم الجمعة عن وزير الاقتصاد في الحكومة الأفغانية الجديدة التي شكلتها الحركة، قاري دين محمد حنيف، قوله: “لا نطلب من العالم مساعدتنا أو التعاون معنا، كما فعل النظام السابق.



ساعد المجتمع الدولي السلطات السابقة على مدى 20 عاما غير أنها فشلت على أي حال.



ليمنحنا العالم 20 شهرا قبل الحكم فيما إذا كنا نجحنا أم لا”.

وقدمت “طالبان” لدى استيلائها على الحكم في أغسطس وعودا طموحة منها تشكيل حكومة تمثيلية شاملة واحترام حقوق الإنسان وخاصة حقوق المرأة ومحاربة الإرهاب، غير أن ذلك لم يؤد إلى تبديد مخاوف المجتمع الدولي إزاء مستقبل البلاد تحت إدارة الحركة المتطرفة.

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