2021/09/25 | 19:00 - المصدر: عين العراق

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السبت 25 سبتمبر 2021 | 06:55 مساءً

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الحشد الشعبي يواصل تأمين المداخل الصحراوية المحيطة بكربلاء

اعلن اللواء السادس في الحشد الشعبي، السبت، مواصلته عمليات تأمين المداخل الصحراوية المحيطة بمحافظة كربلاء المقدسة.



وتأتي هذه الجهود ضمن خطة قيادة عمليات الفرات الأوسط للحشد الشعبي لتأمين محافظة كربلاء المقدسة ومحيطها ومداخلها ومخارجها بمناسبة الزيارة الاربعينية المليونية.



وتستنفر هيئة الحشد الشعبي كافة جهودها الأمنية والخدمية منذ أسابيع لحماية وتأمين زيارة اربعينية الإمام الحسين (عليه السلام).



وأعلن قائد عمليات الفرات الأوسط للحشد الشعبي علي الحمداني في وقت سابق من اليوم السبت، أن أعداد قوات الحشد الشعبي المنتشرة في مدينة كربلاء المقدسة من جميع التشكيلات تضاعفت لتصل الى 9500 مقاتل.



وشملت عمليات التأمين محافظات كربلاء والديوانية وبابل بالتنسيق مع بقية ألوية الحشد الشعبي المنتشرة في تلك المناطق.

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