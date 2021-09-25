المفوضية تتوعد المخالفين للصمت الانتخابي وتكشف عن العقوبات

2021/09/25 | 19:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/المركز الخبري الوطني أفصحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم السبت، عن الإجراءات القانونية التي تنتظر المخالفين للصمت الانتخابي قبيل موعد الاقتراع المقرر في العاشر من تشرين الأول 2021.وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، لوكالة […]

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