جهاز مكافحة الارهاب يعلن حصيلة فعالياته لمدة 5 أشهر

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خُلاصة الفعاليات المُنفذة لجهاز مُكافحة الإرهاب خلال الفترة المُمتدة من ٢٠٢٠/٥/١ ولغاية ٢٠٢١/٩/٢٥ .
-عدد الواجبات : ٤٨٧ واجب
-عدد قتلى العدو : ٢٥٧
-عدد الإرهابيين الملقى القبض عليهم : ٤٧٢
-أوكار العدو المُدمرة : ٣٧٧
-ضربات الاسناد الجوي : ٦٢٩
-الحملات الانسانية المُنفذة : ٩٩
-عدد الأحزمة والعبوات الناسفة المفككة المستولى عليها : ٢١١
-المواد المُتفجرة المستولى عليها : ٣٥٦ كغم
حملات مُكافحة الفكر المتطرف وحماية الطفولة :
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