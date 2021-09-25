2021/09/25 | 19:01 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قناة "ناس" على تلكرام..آخر تحديثاتنا أولاً بأول

خُلاصة الفعاليات المُنفذة لجهاز مُكافحة الإرهاب خلال الفترة المُمتدة من ٢٠٢٠/٥/١ ولغاية ٢٠٢١/٩/٢٥ .

-عدد الواجبات : ٤٨٧ واجب

-عدد قتلى العدو : ٢٥٧

-عدد الإرهابيين الملقى القبض عليهم : ٤٧٢

-أوكار العدو المُدمرة : ٣٧٧

-ضربات الاسناد الجوي : ٦٢٩

-الحملات الانسانية المُنفذة : ٩٩

-عدد الأحزمة والعبوات الناسفة المفككة المستولى عليها : ٢١١

-المواد المُتفجرة المستولى عليها : ٣٥٦ كغم

حملات مُكافحة الفكر المتطرف وحماية الطفولة :

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جهاز مكافحة الارهاب يعلن حصيلة فعالياته لمدة 5 أشهر) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جهاز مكافحة الارهاب يعلن حصيلة فعالياته لمدة 5 أشهر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).