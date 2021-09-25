جهاز مكافحة الارهاب يعلن حصيلة فعالياته لمدة 5 أشهر



جهاز مكافحة الارهاب يعلن حصيلة فعالياته لمدة 5 أشهر
2021/09/25 | 19:01 - المصدر: وكالة ناس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قناة "ناس" على تلكرام..

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خُلاصة الفعاليات المُنفذة لجهاز مُكافحة الإرهاب خلال الفترة المُمتدة من  ٢٠٢٠/٥/١ ولغاية ٢٠٢١/٩/٢٥ .

-عدد الواجبات : ٤٨٧ واجب 

-عدد قتلى العدو : ٢٥٧ 

-عدد الإرهابيين الملقى القبض عليهم : ٤٧٢ 

-أوكار العدو المُدمرة : ٣٧٧ 

-ضربات الاسناد الجوي : ٦٢٩ 

-الحملات الانسانية المُنفذة : ٩٩

-عدد الأحزمة والعبوات الناسفة المفككة  المستولى عليها : ٢١١

-المواد المُتفجرة المستولى عليها : ٣٥٦ كغم 

حملات مُكافحة الفكر المتطرف وحماية الطفولة : 

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