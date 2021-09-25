منفذ حدودي ثان يفتح أبوابه لاستقبال الزائرين

2021/09/25 | 19:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-ميسان

باشر منفذ الشيب الحدودي، اليوم السبت، بالسماح للزائرين الإيرانيين بالدخول لأداء الزيارة الأربعينية.

وقال مصدر لـ(بغداد اليوم) ان "منفذ الشيب في محافظة ميسان باشر بالسماح بدخول الف زائر ايراني لأداء زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام".

وأضاف المصدر انه "سيتم دخول اعداد اخرى في الساعات المقبلة بسبب الزخم الكبير في الجانب الايراني".

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