2021/09/25 | 19:02 - المصدر: عين العراق

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السبت 25 سبتمبر 2021 | 07:00 مساءً

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أدفوكات يستدعي محمد علي عبود لصفوف المنتخب

استدعى مدرب المنتخب الوطني، الهولندي ادفوكات، اليوم السبت، لاعب خط وسط نادي القوة الجوية محمد علي عبود لتمثيل الأسود في الاستحقاقات المقبلة.



وأكد إعلام نادي الجوية لموقع الفرات وتابعته "عين العراق نيوز" انه "تم استدعاء نجم خط وسط الفريق محمد علي عبود إلى صفوف المنتخب في قائمة اللاعبين المستدعين لمواجهتي لبنان والإمارات ضمن منافسات المجموعة الاولى لتصفيات كأس العالم".



ويخوض منتخبنا الوطني لقاءه الثالث في المرحلة الحاسمة من تصفيات كأس العالم ضد المنتخب اللبناني في السابع من الشهر المقبل، فيما يلتقي بعدها بخمسة ايام المنتخب الإماراتي في أبو ظبي.



ويتواجد منتخبنا بالمركز الأخير من المجموعة الأولى برصيد نقطة واحدة تحصل عليها من مباراته الأولى ضد المنتخب الكوري الجنوبي في سيؤول، فيما خسر لقاءه الثاني بنتيجة كبيرة من ايران بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي أقيم بالعاصمة القطرية الدوحة.



ويتصدر المجموعة الأولى المنتخب الايراني بستة نقاط يليه منتخب كوريا الجنوبية بأربعة نقاط، ويأتي الإمارات في المركز الثالث ويتواجد المنتخبين السوري واللبناني في المركزين الرابع والخامس، والعراق بالمركز السادس والأخير في المجموعة.

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