النقابة تحدد عقوبة الاطباء المتجاوزين على الاسعار المحددة

2021/09/25 | 19:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني حددت نقابة الأطباء العراقيين، اليوم السبت، عقوبة الاطباء المتجاوزين على الاسعار المحددة، فيما أكدت أن هذه العقوبة تشمل منع مزاولة المهنة.وقال نقيب الأطباء جاسم العزاوي في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه […]

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