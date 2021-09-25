العراق: حق الشعب الفلسطيني لن يسقط بالتقادم

2021/09/25 | 19:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبرت وزارة الخارجية العراقية،

السبت، أن حق الشعب الفلسطيني لن يسقط

بالتقادم.

وقال المتحدث باسم الوزارة في بيان،

"نؤكّدُ المُوقف الثابت والمبدئيّ من

القضيّة الفلسطينيّة والذي نُعربُ عنه

في مُختلف ال

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