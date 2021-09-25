الفياض: العراق لن يكون في زمرة المطبعين

2021/09/25 | 19:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح

الفياض، اليوم السبت، أن العراق لن يكون

في زمرة المطبعين وسيبقى رافض الانحناء

لإسرائيل.

وقال الفياض، في بيان، إن "ما حصل في

أربيل من مؤتمر لخونة يدعون للتطبيع

ونسيان م

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