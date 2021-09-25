المجلس الاعلى الاسلامي: الجهات التي تقف وراء مؤتمر التطبيع تريد اثارة “الطائفية” من جديد

2021/09/25 | 19:08 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ استنكر المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، اليوم السبت، بشدة الاجتماع الأخير الذي عقد في مدينة أربيل العراقية والذي رفع شعار التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل.وذكر في بيان انه “يستنكر بشدة الاجتماع الذي عقد في مدينة أربيل العراقية وبحضور بعض الشخصيات المعزولة التي لا تمثل الا نفسها والذي كان محوره التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب […]

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