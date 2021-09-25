2021/09/25 | 19:20 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: V-0holaSuVc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الحكومة العراقية تؤكد رفضها القاطع لرفع شعار التطبيع مع إسرائيل) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الحكومة العراقية تؤكد رفضها القاطع لرفع شعار التطبيع مع إسرائيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).