2021/09/25 | 19:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكعبي يطالب بتسليح الجيش بأحدث الأسلحة والمعدّات وتأمين المبالغ اللازمة لذلك المركز الخبري الوطني.

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